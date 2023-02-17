Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия водопровода в поселке под Волгоградом

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Приволжского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области, которые пожаловались на местных чиновников и отказ следователей в возбуждении уголовного дела по фатку отсутствия водопровода в населенном пункте. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК РФ, глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело и предоставить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что жители Приволжского сельского поселения выразили несогласие с вынесенным следственным органом процессуальным решением по проводимой проверке о халатности должностных лиц, которых жители считают виновными в ситуации с отсутствием централизованного водоснабжения в селе Цаца и поселке Приволжский.

Сейчас питьевую воду жителям этих населенных пунктов подвозят за плату. При этом, по словам жителей, власти не хотят заниматься строительством водопровода с забором воды из Волги, предлагая людям источник воды в виде скважины. Однако этот вариант жителей не устраивает, так как скважина часто заиливается.

Жители настаивают на строительстве капитального коммунального объекта, но в планах районных властей на ближайшие годы оно не предусмотрено.

Ранее жители поселения обращались за помощью в решении своей многолетней проблемы к Генпрокурору РФ Игорю Краснову. Но итоги проверки их не устроили.