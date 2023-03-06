Общество

Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на водную блокаду от чиновников

Общество 06.03.2023 13:17
0
06.03.2023 13:17


Жители Приволжского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области вновь записали видеообращение к руководителю СК России Александру Бастрыкину. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, главу силового ведомства просят помочь в строительстве водопровода и дать оценку преступным действиям обнаглевших чиновников. 



— Даже после возбуждения уголовного дела должностные лица администрации Светлоярского района продолжают свои преступные действия по навязыванию нашему поселку подвоза воды и скважин, что является издевательством над всеми жителями нашего поселка, — цитирует информагентство слова возмущенных местных жителей. — Мы уже много раз заявляли, что нам не нужны скважины и нам не нужен подвоз воды. Нам нужно строительство питьевого водопровода с забором воды из реки Волги. Преступные действия продолжает глава поселка Коломейцев и глава Светлоярского района Фадеев, которые отказываются строить питьевой водопровод. 

Также жители уточнили, что им стали поступать угрозы в связи с их несогласием с действиями властей. 

— Наших людей, кто требует строительство водопровода, начали запугивать. В частности, и меня — многодетную мать, — заявила на видео одна из жительниц поселения.   

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отсутствия водопровода в поселке в Волгоградской области. Вариант со скважинами не устраивает жителей, потому что они часто заиливаются. Жители настаивают на возведении капитального коммунального объекта, но в планах районных властей на ближайшие годы такое строительство не предусмотрено.  

Видео: Екатерина Петрова / youtube.com 

Читайте также: 

«Мы не в 19 веке»: жители поселка без водопровода под Волгоградом требуют уголовных дел

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.03.2023 14:41
Общество 06.03.2023 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 14:02
Общество 06.03.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 11:48
Общество 06.03.2023 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 10:33
Общество 06.03.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 10:20
Общество 06.03.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 21:26
Общество 05.03.2023 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 20:38
Общество 05.03.2023 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 16:20
Общество 05.03.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 13:28
Общество 05.03.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 13:04
Общество 05.03.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 11:15
Общество 05.03.2023 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 08:58
Общество 05.03.2023 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 08:05
Общество 05.03.2023 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 07:33
Общество 05.03.2023 07:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2023 20:36
Общество 04.03.2023 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:03
В Волгограде в цыганском поселке дотла сгорел домСмотреть фотографии
17:01
Студент вуза помог оперативникам Волгограда задержать интим-мошенника из УльяновскаСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде учащихся школы №75 госпитализировали с киносеансаСмотреть фотографии
15:32
После капитального ремонта на «Красном Октябре» возобновила работу еще одна столоваяСмотреть фотографии
14:41
«Мальчик просил, чтобы мы не умирали»: пострадавшие медики рассказали об отравлении газом в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
Под Волгоградом 17-летний учащийся техникума найден мертвым накануне дня рожденияСмотреть фотографии
14:02
В Волгоградской области третий год ищут пропавшего жителя ПодмосковьяСмотреть фотографии
13:17
Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на водную блокаду от чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В Волгоградской области река Бузулук затопила переправуСмотреть фотографии
12:15
Двух студентов подозревают в краже пистолетов и ножей из магазина под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:08
В Урюпинске оцепили дом культуры из-за пакета с мусоромСмотреть фотографии
11:48
Скончался бывший настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане Георгий ЛазаревСмотреть фотографии
11:35
В поселке под Волгоградом выявили очаг АЧССмотреть фотографии
11:16
ФСБ установила организатора планируемой диверсии на нефтепроводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
В Волгоградской области господдержка весенних полевых работ составит 1 млрд рублейСмотреть фотографии
10:48
Юный водитель иномарки погиб в ДТП с КАМАЗом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Власти Волгограда обязали осветить поселок ВерхнезареченскийСмотреть фотографии
10:22
билайн: четверть опрошенных волгоградцев готова признаться в любви через видеозвонокСмотреть фотографии
10:21
Житель Волгограда переломал ноги, опасаясь встречи с вахтером в общежитии ВолгГТУСмотреть фотографии
10:20
Приставы арестовали у волгоградца новый iPhone вместо ржавого автоСмотреть фотографии
09:59
СК: по факту происшествия в городе Волжском будет дана оценка действиям УКСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде 5-летний мальчик пострадал при падении из окнаСмотреть фотографии
09:48
Все пострадавшие из одной семьи: в прокуратуре назвали подробности ЧП в городе ВолжскомСмотреть фотографии
09:22
У ЖК в Волгограде забил фекальный ручейСмотреть фотографии
09:07
Два врача и четыре фельдшера пострадали в Волжском из-за утечки газаСмотреть фотографии
08:41
Шесть человек отравились газом в результате утечки в городе ВолжскомСмотреть фотографии
21:26
Снег, дождь и почти жара: 8 марта в Волгоградской области встретятся все стихииСмотреть фотографии
20:38
В речке Тишанка под Волгоградом повысился уровень водыСмотреть фотографии
19:15
«А мы их не просили»: жители Волжского собираются судиться с мэрией из-за признания домов аварийнымиСмотреть фотографии
18:15
Под Волгоградом неделю ищут 45-летнего мужчину с голубыми глазамиСмотреть фотографии
 