Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на водную блокаду от чиновников

Жители Приволжского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области вновь записали видеообращение к руководителю СК России Александру Бастрыкину. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, главу силового ведомства просят помочь в строительстве водопровода и дать оценку преступным действиям обнаглевших чиновников.





— Даже после возбуждения уголовного дела должностные лица администрации Светлоярского района продолжают свои преступные действия по навязыванию нашему поселку подвоза воды и скважин, что является издевательством над всеми жителями нашего поселка, — цитирует информагентство слова возмущенных местных жителей. — Мы уже много раз заявляли, что нам не нужны скважины и нам не нужен подвоз воды. Нам нужно строительство питьевого водопровода с забором воды из реки Волги. Преступные действия продолжает глава поселка Коломейцев и глава Светлоярского района Фадеев, которые отказываются строить питьевой водопровод.

Также жители уточнили, что им стали поступать угрозы в связи с их несогласием с действиями властей.

— Наших людей, кто требует строительство водопровода, начали запугивать. В частности, и меня — многодетную мать, — заявила на видео одна из жительниц поселения.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отсутствия водопровода в поселке в Волгоградской области. Вариант со скважинами не устраивает жителей, потому что они часто заиливаются. Жители настаивают на возведении капитального коммунального объекта, но в планах районных властей на ближайшие годы такое строительство не предусмотрено.

Видео: Екатерина Петрова / youtube.com

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