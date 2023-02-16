Расследования

«Мы не в 19 веке»: жители поселка без водопровода под Волгоградом требуют уголовных дел

Расследования 16.02.2023 15:23
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16.02.2023 15:23


Жители Приволжского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области направили главе СК РФ Александру Бастрыкину  коллективное заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главы Приволжского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области Александра Коломейцева и должностных лиц администрации Светлоярского района Волгоградской области по составу преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ.

Ранее, напомним, жители поселка, где отсутствует водопровод, обращались к генеральному прокурору Игорю Краснову, после чего была проведена проверка по данному факту. Однако, как рассказали жители, в январе 2023 года стало известно об отказе следственным отделом Светлоярского района в возбуждении уголовного дела. С этим люди категорически не согласны. 

Мы, жители поселка Приволжский Светлоярского района Волгоградской области, обращаемся к вам за помощью. Общая численность жителей в нашем поселке составляет почти 2000 человек. До настоящего времени в нашем поселке полностью отсутствует централизованный питьевой водопровод. Вопрос про строительство водопровода в  поселке поднимается уже не один десяток лет. При этом в  нашем поселке имеются школа, поликлиника со стационаром, детский сад, дом культуры, в которых также полностью отсутствует питьевой водопровод, – говорится в обращении к Александру Бастрыкину.

Жители признались, что устали жить, как в 19 веке – водопровод им заменяют подвозом воды. Они считают, что должностных лиц администрации Светлоярского района и Приволжского сельского поселения необходимо проверить на халатность, а также выяснить, кто зарабатывает на подвозе и продаже воды. 

Наши многочисленные обращения к главе нашего Приволжского сельского поселения Коломейцеву А.В. никаких результатов не принесли. Александр Коломейцев отказался подписывать письмо в Москву для строительства питьевого водопровода. Обращения в администрацию Светлоярского района также никаких результатов не принесли, в ответ пришли отписки с попыткой навязать нам подвоз воды либо  скважину, – утверждают люди. – В своих обращениях мы однозначно указывали, что для нашего посёлка необходимо как можно быстрее начать строительство питьевого водопровода с забором воды из реки Волги. Мы однозначно доносили до Коломейцева А.В. и должностных лиц администрации Светлоярского района, чтобы нам не навязывали подвоз воды.

Из-за такого бездействия должностных лиц страдают наши семьи, дети, пожилые родители - фактически мы живём без постоянного источника питьевой воды, а чиновники издеваются над нами, отвечая нам постоянно отписками, – считают люди.

Жители попросили возбудить уголовное дело и привлечь виновных лиц к ответственности и оказать содействие в строительстве питьевого водопровода с забором воды из Волги. 

Ранее в администрации Волгоградской области поясняли, что заявки на включение в программы строительства инфраструктурных объектов подают органы местного самоуправления. Однако в ранее утвержденных планах по строительству коммунальных объектов на ближайшие годы водопровод в поселке Приволжский не запланирован.

Глава Приволжского сельского поселения Александр Коломейцев в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» признавал наличие проблемы, которая обострилась после того, как подняли плату за подвоз воды. Расценки после этого снизили, но на решительность жителей в отстаивании своих интересов это не отразилось. 

Александр Коломейцев также заверял, что глава Светлоярского района Владимир Фадеев встретится с жителями и обсудит вопрос строительства водопровода. 

Однако, как пояснили ИА «Высота 102» жители, дело с места не сдвинулось.

Из администрации области нам пришел ответ, что в 2021 году у нас на безвозмездной основе установили станцию по доочистке воды, однако сами же признали, что у нас отсутствуют постоянные поверхностные источники водоснабжения в границах Приволжского сельского поселения, а также геологические исследования. Пообещали выяснить у геологов возможность устройства скважины для подъемного водозабора. Но нас не устраивает скважина! Она все время заиливается! Ситуацию может спасти только водопровод с забором воды из Волги, – заявляют жители. – А жителям села Цаца из нашего же поселения и вовсе ответили, что ресурсов озера, которое располагается рядом с ними, еле хватает на обеспечение людей технической водой, а о централизованном водопроводе им в ближайшее время мечтать не надо. Еще и успокоили, что, мол, водовозку вам купили. 

Официальный ответы на обращения жителей есть в распоряжении редакции ИА "Высота 102".

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