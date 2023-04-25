



Вертолет «Ансат», который вместе с пилотом разбился под Волгоградом, принадлежал компании «Русские вертолетные системы» из Московской области. Как сообщает ИА «Высота 102», воздушные судна выполняли рейсы по авиаперевозке пациентов по контракту с комитетом здравоохранения Волгоградской области. Базировались воздушные суда на вертодроме, расположенным недалеко от рабочего поселка Ерзовка. Ранее здесь располагалось ООО «Аэросоюз Волгоград», которое было ликвидировано несколько лет назад после гибели в авиакатастрофе учредителя и пилота Виктора Климочкина.

Офис компании «РВС» располагается в городе Одинцово Московской области. На сайте организации сообщается, что компания оказывает весь комплекс услуг санитарной авиации. Вертолетный парк компании состоит из современных бортов, оборудованных всем необходимым для проведения как плановой, так и экстренной перевозки пациентов. Помимо Московской области, пилоты организации работают в различных регионах страны, в том числе в ЮФО.

Напомним, крушение вертолета медицины катастроф произошло в Городищенском районе Волгоградской области вечером 24 апреля. Поиски воздушного судна были организованы после сообщения о пропаже вертолета в правоохранительные органы. Известно, что вертолет пропал через десять минут после сообщения пилота о готовности зайти на посадку.

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Причины крушения вертолета выясняются.

Отметим, что редакции ИА «Высота 102» не удалось на момент публикации получить комментарий в компании «РВС».

Ранее информагентство публиковало видео и фото с места происшествия.