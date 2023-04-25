Расследования

Разбившийся под Волгоградом вертолет принадлежал московской компании

Расследования 25.04.2023 09:05
0
25.04.2023 09:05


Вертолет «Ансат», который вместе с пилотом разбился под Волгоградом, принадлежал компании «Русские вертолетные системы» из Московской области. Как сообщает ИА «Высота 102», воздушные судна выполняли рейсы по авиаперевозке пациентов по контракту с комитетом здравоохранения Волгоградской области. Базировались воздушные суда на вертодроме, расположенным недалеко от рабочего поселка Ерзовка. Ранее здесь располагалось ООО «Аэросоюз Волгоград», которое было ликвидировано несколько лет назад после гибели в авиакатастрофе учредителя и пилота Виктора Климочкина. 

Офис компании «РВС» располагается в городе Одинцово Московской области. На сайте организации сообщается, что компания оказывает весь комплекс услуг  санитарной авиации. Вертолетный парк компании состоит из современных бортов, оборудованных всем необходимым для проведения как плановой, так и экстренной перевозки пациентов. Помимо Московской области, пилоты организации работают в различных регионах страны, в том числе в ЮФО. 

Напомним, крушение вертолета медицины катастроф произошло в Городищенском районе Волгоградской области вечером 24 апреля. Поиски воздушного судна были организованы после сообщения о пропаже вертолета в правоохранительные органы. Известно, что вертолет пропал через десять минут после сообщения пилота о готовности зайти на посадку. 

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Причины крушения вертолета выясняются. 

Отметим, что редакции ИА «Высота 102» не удалось на момент публикации получить комментарий в компании «РВС». 

Ранее информагентство публиковало видео и фото с места происшествия. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.04.2023 16:17
Расследования 25.04.2023 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 13:38
Расследования 25.04.2023 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 12:21
Расследования 25.04.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 10:11
Расследования 25.04.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 08:00
Расследования 25.04.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 07:33
Расследования 25.04.2023 07:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 14:47
Расследования 24.04.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 14:20
Расследования 24.04.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 13:08
Расследования 24.04.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 12:38
Расследования 24.04.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 12:25
Расследования 24.04.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 10:06
Расследования 24.04.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2023 11:59
Расследования 23.04.2023 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2023 16:06
Расследования 22.04.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2023 13:50
Расследования 22.04.2023 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:02
Андрей Бочаров поздравил жителей трех райцентров с важным событиемСмотреть фотографии
16:17
Жаловались Бастрыкину. Из-за водной блокады поселка под Волгоградом на экс-главу возбудили делоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Почти каждый пятый житель ЮФО планирует взять потребительский кредит до конца 2023 годаСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградскую область из Воронежа завезли мед с антибиотикамиСмотреть фотографии
14:12
Разрезало ноги и живот: волгоградец попал в реанимацию после наезда мотоблокаСмотреть фотографии
14:11
С ветерком и интернетом: билайн в Волгограде улучшил связь для любителей речных прогулокСмотреть фотографии
13:38
Культурно-творческий центр для молодежи могут построить в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Подъем заболеваемости ОРВИ идет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Пролежали полгода. В Волгограде в овраге у ТЦ «Зельгрос» нашли череп и кости человекаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области могут разрешить усыплять бездомных собакСмотреть фотографии
13:13
Музыка стихий прозвучит в «Царицынской опере»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
На юге Волгограда экскаватор утонул в яме с грязевой жижейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
Удалили 200 кг пыли: в Волгограде отреставрировали крупнейшее в России батальное полотноСмотреть фотографии
12:39
Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»Смотреть фотографии
12:21
Летали по субподряду. Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
«Отбросило на несколько метров»: камеры записали момент наезда на рабочего в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде в ДТП с тремя машинами травмировалась женщинаСмотреть фотографии
10:19
Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели уроки безопасности в КотельниковоСмотреть фотографии
10:16
Двое подростков пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
Обломки разбросаны на десятки метров: репортаж с места крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:05
Разбившийся под Волгоградом вертолет принадлежал московской компанииСмотреть фотографии
08:00
Опубликовано видео с места падения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:41
Волгоградский облздрав: пассажиров на борту разбившегося вертолета не былоСмотреть фотографии
06:12
Под Волгоградом разбился вертолет медицины катастроф. Пилот погибСмотреть фотографии
21:01
Волгоградцам УК и ресурсники вернули за год 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:31
На скотче и честном слове: в парке Волгограда продолжает разваливаться мемориалСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде зарплаты программистов выросли до 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:31
Волейболистки возрожденной «Волжаночки» завоевали бронзу и путевку в высшую лигуСмотреть фотографии
19:10
Тонны мусора вынесло на бетонный берег Волгоградского водохранилища: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 