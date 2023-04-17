Под Волгоградом в ходе конфликта с цыганами пострадал автомобиль





Массовый конфликт с повреждением имущества произошел в Камышинском районе Волгоградской области с участием цыган и русских. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщают очевидцы. В одном из местных пабликов появилось видео, где несколько молодых людей пытаются разбить легковой автомобиль. Один бьет по капоту чем-то вроде лопаты, второй прыгает на крыше. Остальные за этим наблюдают.

На место происшествия, по словам очевидцев, вызывали наряд полиции. В ГУ МВД России по Волгоградской области факт стычки подтвердили, однако пояснили, что никто из участников конфликта не стал обращаться в полицию с заявлением.

– В городе Петров Вал произошел конфликт между двумя группами людей на бытовой почве. Претензий никто ни к кому не имеет, заявлений не писали, – пояснили в ведомстве.

Добавим, что отечественная легковушка, оказавшаяся в итоге «избиения» перевернутой, судя по госномерам, из Ставропольского края.



