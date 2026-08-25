Волгоградцам рассказали, как замести свой цифровой след в интернете





Каждое действие пользователя в сети оставляет цифровой след – и нередко он может раскрыть о человеке больше, чем тот хотел бы показать. В киберполиции России разъяснили, какие данные фиксируются и как снизить их объём.

Специалисты делят цифровой след на два типа. Активный – это информация, которую пользователь публикует осознанно: посты, комментарии, лайки, репосты, фото и видео, анкетные данные, отзывы, а также согласие на cookie и обработку персональных данных. Пассивный след собирается автоматически – IP-адрес, геолокация, характеристики устройства, время визитов, история переходов. При этом пользователь часто даже не подозревает о сборе, хотя формально даёт согласие через уведомления о cookie.

Чтобы уменьшить объём доступной информации, эксперты рекомендуют:

– не публиковать личные данные (адрес, место работы, учёбы, семейное положение);

– ограничивать доступ к профилю в соцсетях и регулярно проверять настройки приватности;

– запрещать отметки на фото, удалять или архивировать устаревший контент;

– регистрироваться на сайтах только при необходимости, удалять неиспользуемые аккаунты;

– отключать доступ к геолокации, камере и микрофону в приложениях, где эти функции не нужны.