Волгоградцам рассказали, как замести свой цифровой след в интернете

Каждое действие пользователя в сети оставляет цифровой след – и нередко он может раскрыть о человеке больше, чем тот хотел бы показать. В киберполиции России разъяснили, какие данные фиксируются и как снизить их объём.
Специалисты делят цифровой след на два типа. Активный – это информация, которую пользователь публикует осознанно: посты, комментарии, лайки, репосты, фото и видео, анкетные данные, отзывы, а также согласие на cookie и обработку персональных данных. Пассивный след собирается автоматически – IP-адрес, геолокация, характеристики устройства, время визитов, история переходов. При этом пользователь часто даже не подозревает о сборе, хотя формально даёт согласие через уведомления о cookie.
Чтобы уменьшить объём доступной информации, эксперты рекомендуют: