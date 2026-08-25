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Общество

Волгоградстат назвал число детей, получающих пособие

Общество 25.08.2026 13:33
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25.08.2026 13:33


В Волгоградской области 5782 ребенка в возрасте до 18 лет получили в июле пособие от государства, при этом 36 несовершеннолетних стали получателями этой помощи впервые. Такие данные озвучил Волгоградстат.

Отметим, что детские пособия выплачиваются также многодетным семьям или родителям, которые воспитывают своих малышей в одиночку. Как правило, это семьи с низким доходом. Так, в Волгоградской области пособие получают 1120 одиноких матерей на 1392 ребенка. Среди многодетных семей помощь оказывается 2618 детям – это 45,3% от общего числа детей, получающих пособие. 

В базовом размере детское пособие получили 1523 человека на 1768 детей, что составляет 30,6% от общего числа. Такая выплата также производится семьям с невысоким доходом. Базовый размер пособия рассчитывается от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе.

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