Сегодня, 4 апреля, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на адвоката подсудимого, суд наконец заслушал показания экс-главы областного главка МВД генерал-майора Михаила Цукрука.

Напомним, что экс-силовика задержали в Волгограде в мае 2007 года по подозрению в получении взяток, злоупотреблении служебным положением и превышении должностных полномочий. Генерал в публичном поле заявлял о связях Музраева с местным криминалитетом. На тот момент экс-глава СУ СК России по Волгоградской области еще занимал пост зампрокурора региона.

— Первоначально Цукрук приглашался в суд 7 февраля, однако заседание перенесли по неизвестным причинам, — пояснил ИА «Высота 102» адвокат Музраева Владимир Cеменцов.

Позже выступление генерала МВД планировалось на 21-22 февраля. В сегодняшнем процессе Цукрук выступил с некой «благодарностью» к Михаилу Музраеву.

— Все нахваливал моего подзащитного. Говорил, мол, спасибо, что посадили, — не без смеха рассказал в телефонном разговоре Владимир Семенцов. — Рассказывал, что его хотели убить. О какой-то видеозаписи вещал, где якобы запечатлена криминальная сходка в Садах Придонья в Волгоградской области. Будто там присутствовали криминальные авторитеты из Подольска вместе с Музраевым и Зубковым. Кто это видел? Где материалы? Ни одно силовое ведомство не подтвердило, что получало что-либо от Цукрука. Об этом есть письменные свидетельства. Ничего не помнит, ничего пояснить по факту не может.

Как пояснил Семенцов, Цукрук в заседании напирал на то, что Музраев сломал ему карьеру.

— Но, подождите секунду. Был приговор суда [в отношении Цукрука]. Он вступил в силу. Значит, все законно. Здесь, возможно, уместно сказать, что суд ему сломал карьеру, но никак не мой подзащитный, — уточнил адвокат.

Также в процессе выступила некогда фигурантка громкого уголовного дела Мария Симонова. Бывшую председательницу комитета образования Волгоградской области признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны телефонных разговоров и незаконном обороте специальных технических средств. Коллегия по уголовным делам Волгоградского облсуда в 2013 году оставила без изменения приговор в отношении экс-чиновницы.

— В свое время ей назначили штраф в 200 тысяч рублей, если мне не изменяет память. Вместе с двумя подельниками в феврале 2012 года уважаемая Мария Александровна установила в кабинете своей подчиненной миниатюрные видеокамеру и микрофон. Незаконно прослушивала свою сотрудницу, использовала эти материалы, — рассказал адвокат Музраева. — Так вот, Симонова в суде голословно утверждала, что мой подзащитный якобы ее посадил или имел к этому отношение, вынуждал дать показания на в ту пору начальника УФСБ по Волгоградской области Сергея Кокорина. Мотив мы так и не выяснили, впрочем, как не было и фактов. Одна лирика.

Владимир Семенцов по-прежнему настаивает на том, что Михаил Музраев не теряет бодрости духа и готов и дальше отстаивать свою позицию. Следующее заседание запланировано на 25 апреля. Суд продолжит вызывать свидетелей по делу.

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