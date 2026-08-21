ФСБ опубликовала видео жесткого задержания блогера Коваленко





Управление ФСБ России по Волгоградской области опубликовало видео задержания бойца поп-ММА и блогера Святослава Коваленко. В пресс-службе ведомства, сотрудники которого участвовали в этой операции, также прокомментировали задержание Коваленко.





– Установлено, что 24 июля мужчины, находясь на территории Мамаева кургана, в целях привлечения внимания публики и пользователей сети «Интернет», сняли и опубликовали видеоролик, демонстрирующий ущерб историко-культурному значению указанного объекта, ставший доступным неограниченному кругу лиц. Так, один из злоумышленников поместил в искусственный водоем вокруг памятника «Ни шагу назад!» денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей, предлагая посетителям мемориального комплекса достать её из воды. Второй мужчина, изображая случайного прохожего, прыгнул в бассейн и поднял купюру, после чего снял с себя одежду, чтобы её просушить, – говорится в сообщении УФСБ.

Напомним, о том, что Коваленко задержан, стало известно 21 августа. Официальный релиз выпустил СК России. Одновременно с Коваленко был задержан и его приятель.

В операции по задержанию принимали участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области.

– Один из жителей Московской области задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области по месту жительства в Подольске, второй фигурант задержан сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Ставропольскому краю по месту пребывания в г. Кисловодске, – уточняют в волгоградском УФСБ. Напомним, следствие ходатайствует об аресте задержанных.