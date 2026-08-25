В МЧС рассказали подробности гибели волгоградца на Дону





Стали известны подробности гибели 50-летнего мужчины, утонувшего во время купания в реке Дон в хуторе Волгоградской области. Как рассказали в пресс-службе МЧС региона, погибший решил искупаться в непредназначенном для этого месте.

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла в Городищенском районе. Тело позже было поднято с 10-метровой глубины.

Пропажу мужчины быстро обнаружили очевидцы, которые и обратились за помощью к спасателям. К сожалению, спасти его уже не удалось.

В МЧС напомнили жителям региона, что купание в необорудованных местах несёт смертельную опасность. Течение, ямы, холодная вода и скрытые препятствия могут стать причиной трагедии даже для опытного пловца.