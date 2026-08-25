Минобороны сообщило о ликвидации сухогрузов с техникой для ВСУ





ВС РФ продолжают обеспечивать морскую блокаду Украины. По данным Минобороны, 25 августа воздушно-космические силы совместно с подразделениями БПЛА вновь поразили портовую инфраструктуру, а также уничтожили два сухогруза.

Комбинированные удары наносились одновременно и беспилотниками, и ракетами.

- В порту «Южный» поражены два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения, - сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Ещё одной целью ВС РФ стал порт «Черноморск». Здесь российские подразделения взорвали топливное хранилище.

Отметим, как ранее сообщала редакция, буквально несколько часов назад российские подразделения с помощью дальнобойных средств поражения нанесли удар по порту «Южный».

Фото из архива Минобороны