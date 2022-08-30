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«Человек зашел — патроны появились»: суд в Ростове заслушал дочь и супругу волгоградского генерала Музраева

Расследования 30.08.2022 20:56
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30.08.2022 20:56


В Южном окружном военном суде Ростовоа-на-Дону завтра, 31 августа, продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Бывшему силовику вменяют совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, злоупотреблением должностными полномочиями и террористической деятельностью. 

— Завтра суд продолжит изучение вещественных доказательств, — пояснил информагентству адвокат Музраева Владимир Семенцов. — Много документов, имеющих значение для дела, жесткие диски с компьютера моего подзащитного. 

По словам юриста, ранее в деле выступили супруга и дочь Музраева.

— В суде они подтвердили, что обыск в доме Музраева проводился с нарушениями действующего УПК РФ и соответственно все полученные в ходе процессуального действия доказательства считаются недопустимыми. Не все, кто участвовал в обыске, потом попали в протокол, — рассказал Семенцов. — Дочь генерала подтвердила в суде, что без понятых в кабинет отца заходил человек с барсеткой, а после там обнаружили три коробки с патронами. Супруга моего подзащитного детально описала, во что был одет этот человек. Она его хорошо запомнила, так как на нем были брендовые вещи, которые сразу бросались в глаза. 

Как уточнил адвокат бывшего главы волгоградского следкома, до этапа исследования доказательств суд заслушал свидетелей стороны защиты, среди которых были депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов и экс-глава Волгограда Роман Гребенников. 

— Осипову суд задавал вопросы относительно его знакомства с моим подзащитным и громких резонансных дел, которые расследовало управление Музраева, — поделился юрист. — У Гребенникова суд пытался выяснить, мог ли мой подзащитный каким-либо образом оказывать влияние на политическую жизнь в регионе. Бывший мэр категорически отрицал, что Музраев как-то мог повлиять на снятие или назначение определенных чиновников.

Также Семенцов сообщил, что показания давали бывшие сотрудники администрации Волгограда. 

— Суд интересовал момент с Центральным рынком города и его декриминализация, а также то, какая роль в этом процессе отводилась моему подзащитному. 

Экс-руководителю СУ СК России по Волгоградской области грозит до 20 лет лишения свободы. Вместе с Музраевым по делу проходит известный в Волгограде бизнесмен Владимир Зубков. Ему инкриминируют совершение террористического акта в отношении губернатора региона. Подсудимые свою вину не признают. 

Фото: Южный окружной военный суд  

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