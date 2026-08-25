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Общество

Смешные видео и нелепые документы: Киев продолжает веселить волгоградцев

Общество 25.08.2026 15:10
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25.08.2026 15:10


Киевский режим не оставляет надежд дестабилизировать обстановку в регионах России, ежедневно генерируя и закидывая в Сеть нелепые фейки. Волгоградская область – не исключение: в социальных сетях волгоградцы то и дело потешаются над слепленными на коленке видео с участием первых лиц региона и псевдопостановлениями губернатора. Последний фейк, который позабавил волгоградцев, – «призыв» Андрея Бочарова «не скулить, ходить пешком или пересаживаться на велосипед». Видимо, именно таким Киев хотел бы видеть развитие ситуации после атак по российским нефтезаводам. 

Ролик, о котором идет речь, сегодня, 25 августа, опубликовали на канале «Война с фейками». Как сообщает ИА «Высота 102», создано очередное видео на основе настоящего – с участием губернатора Бочарова, где он говорит о международной премии «Глобальная энергия» и развитии Волгоградской области. Используя искусственный интеллект, противник наложил на оригинал новый звук – в итоге глава Волгоградского региона заговорил чужим голосом.



Отметим, что этот сюжет – один из сотен, сгенерированных воспаленным воображением представителей киевского режима. В конце июля, к примеру, после ударов ВСУ по складам Wildberries Бочаров якобы призывал перенести за пределы Волгограда все логистические объекты. А перед 9 Мая волгоградцы «развлекались» фейковым постановлением губернатора с  праздничным набором для участников СВО.  

Иными словами, противник регулярно выдумывает новые небылицы, чтобы встревожить россиян или хоть как-то «раскачать» ситуацию в регионах. На деле же преступный режим получает обратный эффект – все новые липовые постановления или ролики волгоградцы, к примеру, воспринимают не иначе как свежие выпуски юмористического шоу. 

О том, зачем Киеву эти глупости, ранее высказывался глава ОП Волгограда Евгений Князев. По его словам, это слабые потуги прикрыть собственные тактические провалы.   

Что делать, если столкнулись с фейком? Лучший вариант – удалить и нигде не транслировать. 

– Относитесь критически и скептически к любой информации, прочитанной в интернете или пересланной вам. Я как офицер запаса могу с уверенностью сказать: нас не получится обмануть и запугать! Победа будет за нами! – цитата из заявления Князева. 

Напомним, теме информационной войны корреспонденты ИА «Высота 102» посвятили отдельный выпуск подкаста. В студии информагентства побывал ветеран органов госбезопасности Павел Чебаненко. 

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