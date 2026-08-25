Круизный теплоход «Александр Бенуа» сняли с мели под Волгоградом





ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщило об успешном снятии с мели теплохода «Александр Бенуа». Судно продолжило движение в сторону Ростова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что теплоход застрял в акватории Волги в Камышинском районе, около населенного пункта Щербаковка на 2310-м километре водного пути.

– По состоянию на 11:45 теплоход, следующий из Перми в Ростов-на-Дону, продолжает движение по маршруту, – сообщили в управлении МЧС.

Для снятия с мели был задействован буксир. В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа судна не пострадал. Сам теплоход также не получил никаких повреждений.