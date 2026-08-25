Минпросвещения разъяснило волгоградцам правила приема в 10-й класс





Минпросвещения России разъяснило условия зачисления школьников в 10-й класс. Как сообщили в ведомстве, образовательная организация вправе отказать в приёме в двух случаях: при отсутствии свободных мест в классе, а также если ученик не прошёл индивидуальный отбор в профильный класс.

В такой ситуации родители могут обратиться в региональные или муниципальные органы управления образованием – они помогут устроить ребёнка в другую школу.

При этом, если отказ связан именно с непрохождением отбора в профильный класс, органы власти обязаны предоставить ученику место в той же школе, но в классе универсального профиля, либо в другой территориально доступной школе.