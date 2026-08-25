Новошахтинский НПЗ временно остановлен после ночной атаки БПЛА





Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод получил повреждения в результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область и приостановил работу. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, предприятие оказалось в числе объектов, пострадавших от удара беспилотников. Глава региона пока не уточняет характер и масштаб повреждений.

Ранее Слюсарь информировал о других последствиях атаки: в отдельных районах области повреждены жилые дома, зафиксированы возгорания.

Информация о последствиях инцидента уточняется.