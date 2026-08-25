



Губернатор Андрей Бочаров провёл совместное заседание оперативного штаба, антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка. Участие приняли представители силовых, правоохранительных и надзорных органов, а также профильных ведомств региона. Основной вопрос – обеспечение комплексной безопасности в период проведения общественно значимых событий в конце августа – сентябре 2026 года.

В перечне мероприятий: День знаний, финалы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и «Семейной Зарницы», День города Волгограда, молодёжный фестиваль #ТриЧетыре, а также Единый день голосования. Подготовка ведётся с учётом действующего в регионе режима повышенной готовности.

Губернатор подчеркнул, что угрозы со стороны Киева и поддерживающих его стран требуют максимальной концентрации усилий всех уровней власти.

– Террористический киевский режим не только не оставляет, но и будет наращивать попытки дестабилизировать обстановку, нанести ущерб нашей стране, Волгоградской области, мирным жителям, инфраструктуре жизнеобеспечения, социальной сферы, предприятиям и организациям реального сектора экономики, – отметил Андрей Бочаров. – Особое внимание мы уделяем и будем продолжать уделять защите объектов жизнедеятельности, социальной инфраструктуры, мест массового пребывания людей.

В ведомствах уже проводятся тренировки, инструктажи и практические занятия по отработке алгоритмов действий. По итогам совещания губернатор поставил задачи: принять дополнительные меры по антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения, ТЭК, транспортной инфраструктуры и избирательных участков; завершить устранение замечаний надзорных органов; привести силы и средства оперативного реагирования в повышенную готовность, сформировать резервы.

К охране общественного порядка в дни массовых мероприятий дополнительно привлекут казачьи и народные дружины, а также добровольцев. Все службы перейдут на круглосуточный режим работы.

Фото: администрация Волгоградской области