В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Экс-силовика обвиняют в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, злоупотреблением должностными полномочиями и совершением теракта.

Накануне свидетелем по делу со стороны защиты, сообщает ИА «Высота 102», выступил депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов. О происходившем в суде он подробно рассказал информагентству.





— Меня допрашивали два с половиной часа. Вопросы задавали адвокат Михаила Кандуевича, лично Музраев и прокурор, – рассказал информагентству депутат Осипов. – На вопросы защиты Владимира Зубкова я отказался отвечать, так как не знал последнего никогда и соответственно пояснить ничего не мог. Меня спрашивали о знакомстве с Михаилом Музраевым и громких резонансных делах, которые расследовало его управление. У следствия есть ложное представление, что Музраев, занимаясь такого рода расследованиями, как-то мог зарабатывать на этом деньги. Полная чушь и ерунда.

По словам Осипова, он приехал в Ростов, чтобы лично увидеть бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области, с которым знаком с 1993 года – времен, когда сам занимался журналистикой.

— Я сильно переживал за здоровье Михаила Кандуевича. Мне важно было увидеть его, поддержать. Хотя сам после операции, но просто выступить здесь в Волгограде я не мог. Нам не удалось пообщаться, но мы друг друга поприветствовали, — сообщил депутат облдумы. — Музраев вопреки всему находится в отличной форме. Еще одна причина, по которой я лично приехал в Ростов — Музраев один из немногих, кого я действительно уважаю.





Как уточнил Осипов, в ходе заседания пришлось вспоминать расследования громких в прошлом уголовных дел.

— Настоящая известность пришла к Музраеву после расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко. Тот имел свои интересы в регионе, хотел зайти со своим бизнесом в город и вступил в конфронтацию с губернатором Максютой. Все мы прекрасно помним, какая информационная атака была организована местными политтехнологами в отношении Музраева. Всё выставляли так, что якобы в регионе действует слаженная группировка из правоохранителей и представителей ОПГ, которая в том числе решает судьбы многих политиков.

Суд интересовало и дело против бывшего руководителя областного главка МВД генерал-майора Михаила Цукрука.

— Выходец из ГАИ, со скандалом изгнанный из Бурятии, Цукрук пользовался покровительством своего тестя, поэтому и двигался по карьерной лестнице. Он в свое время договаривался с Ищенко о продаже через сеть магазинов последнего водки, которую производили фирмы Цукрука. Он пытался давить на Максюту, чтобы получить несколько дорогих джипов, — рассказал Осипов.

Напомним, что Михаила Цукрука задержали в Волгограде в мае 2007 года по подозрению в получении взяток, злоупотреблении служебным положением и превышении должностных полномочий. Генерал-майор в публичном поле заявлял о связях Музраева с местным криминалитетом. На тот момент бывший руководитель СУ СК России по Волгоградской области занимал пост заместителя прокурора региона.

Попросили Осипова в Ростове рассказать и известную ему информацию об отношениях между Музраевым с руководством региона.

— Версия, что Музраев конфликтовал с Бочаровым и через Ремезова попытался как-то решить этот вопрос, не выдерживает никакой критики. Кто такой Ремезов? Куратор рынка у Кадина. Когда в регион пришел Бочаров, выяснилось, что, оказывается, рынок не додавал в бюджет как минимум по 200 миллионов рублей. Губернатор сказал, что рынок надо вернуть. Так и произошло. Ремезов сам не знал, кто живет в доме, который поджигали. Потом он изменил показания и стал указывать на Музраева. Попытку поджога дома, в котором неизвестно находился на тот момент или нет глава региона, терактом назвать нельзя.

Волгоградский депутат также высказался о работе следственных органов по делу Михаила Музраева.

— Качество следствия довольно низкое. Со стороны обвинения выступали одни уголовники и жулики. Они с Музраевым не то что рядом не стояли, он для них всегда был недосягаемой величиной.





Прокомментировал политик и выступление в суде бывшего мэра Волгограда Романа Гребенникова.

— Думаю, что Гребенников отвечал на вопросы относительно конфликта с губернатором Бровко. Последний хотел его снять. И якобы Музраев мог как-то влиять на эти процессы, — пояснил Александр Осипов.

Ранее Роман Гребенников отказался комментировать журналистам информагентства свое участие в судебном заседании в качестве свидетеля. Известно, что помимо бывшего главы города-героя стороной защиты заявлены еще шесть человек, предположительно ранее работавших в администрации Волгограда.

Фото: Южный окружной военный суд / Александр Осипов / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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