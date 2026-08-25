Мужчина и 13-летний мальчик погибли в лобовом ДТП с Sitrak под Волгоградом





В Городищенском районе Волгоградской области утром 25 августа два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, жертвами ДТП стали 13-летний мальчик и 32-летний мужчина.

По информации полицейских, в 07-26 час. Ford Focus, которым управлял 32-летний, выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему двигался грузовик Sitrak.

– Авария произошла на 44 км ФАД Р-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинск - Луганск». В результате выезда на встречную полосу легкового автомобиля произошло лобовое столкновение с грузовиком. Водитель Ford и его 13-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





В легковой иномарке также находился 57-летний мужчина, его с места происшествия экстренно доставили в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.