



Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество атмосферного воздуха в связи с крупнымпожаром, который бушевал в Дзержинском районе Волгограда.

Как ранее сообщалось информагентством, возгорание мусора произошло в овраге в районе ГСК «Спутник». Огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда, расположенного вблизи от крупного возгорания, производят ликвидацию огня и защиту соседних строений.

По результатам исследований взятых проб с ул. Щаденко, 97 были выявлены превышения ПДК: взвешенные вещества в 2,1 раза, угарный газ в 2,2 раза, диоксид серы в 3,5 раза, диоксид азота в 2,3 раза.

Жителей ближайших районов просят закрыть окна, завесить мокрой марлей или любым другим тонким полотном. При сильном задымлении необходимо применять средства индивидуальной защиты – респираторы, марлевые и медицинские маски.