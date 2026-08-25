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Общество

Новый владелец санатория «Эльтон» принимает туристов, пострадавших от действий прежнего арендатора

Общество 25.08.2026 19:24
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25.08.2026 19:24


В Волгоградской области туристы, купившие путёвки в санаторий «Эльтон» на август-ноябрь, оказались в сложной ситуации: бывший арендатор продолжал продавать туры, зная, что не сможет оказать услуги. Однако, сообщает ИА «Высота 102», новый собственник – ООО «Эльтон+» – оперативно взял ситуацию под контроль. В официальном комментарии организации подробно рассказали, как решается проблема.

«У нас бронь. Принимайте»

Санаторий «Эльтон», расположенный в Палласовском районе Волгоградской области, славится своими лечебными грязями, эффективными при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. На лучший бальнеологический курорт России в первую очередь едут люди, которые хотят поправить свое здоровье. Несмотря на поток туристов, прежний собственник этой здравницы – ООО «Санаторий Эльтон-2» летом 2023 года был признан банкротом. Имущество комплекса было выставлено на торги и законно реализовано в 2026 году. Новым собственником санатория и стало ООО «Эльтон+», которое, сохранив персонал здравницы, в настоящее время приводит имущественный комплекс уникальной здравницы в порядок.

Проблемы с заселением туристов неожиданного для нового собственника «Эльтона» возникли в начале августа этого года, когда в санаторий начали массово обращаться люди, заранее оплатившие путевки на август-ноябрь. Вот только деньги за отдых и лечение, как выяснилось, получал бывший арендатор – ООО «Эльтон-Мед».

Достоверно зная о том, что договор аренды санатория расторгнут, и это было подтверждено в судебном порядке, организация продолжала активно собирать деньги за осенние заезды. При этом ни единого рубля из средств, оплаченных туристами за спорные бронирования, на счета нового владельца не поступало. Предыдущий оператор не передавал нам ни базы данных клиентов, ни списки бронирований, ни финансовую отчетность по будущим заездам. Нас просто поставили перед фактом, когда люди с чемоданами уже начали подходить к воротам, – цитирует «Интерфакс-Туризм» руководителя службы размещения гостей санатория Ирину Егорову.

«Где деньги, Зин?»

В распоряжении ИА «Высота 102» оказалось заявление 72-летнего пенсионера Олега Л., который в начале июля 2026 года через официальный сайт санатория «Эльтон» забронировал путевку на 3-15 августа и заплатил аванс в сумме 16 тысяч рублей. Однако 21 июля из регистратуры санатория поступила отмена бронирования без объяснения причин. Мужчину также уведомили, что в ближайшее время ему вернут заплаченный аванс. Однако денег до сих пор денег ему не вернули.

– Возврат денежных средств не произведен до сих пор и перспективы возвращения их не просматриваются, – указывает пенсионер в заявлении, адресованном новому руководителю санатория.

В похожей ситуации оказались больше трех десятков туристов, которые также полностью или частично оплатили свои путевки в «Эльтон». Новый собственник здравницы, который приобретал имущественный комплекс, – «Эльтон+» – прилагает все усилия, чтобы разрешить конфликт.

Позиция «Эльтон+»

В ООО «Эльтон+» подчеркнули, что право собственности на имущественный комплекс было зарегистрировано в июле 2026 года, а к работе санаторий приступил в августе – после получения лицензии. До этого момента новый собственник не мог знать о полученных «Эльтон-Мед» авансах и не имел возможности предупреждать туристов о незаконных действиях бывшего арендатора.

При этом в организации обращают внимание на то, что информация о финансовых проблемах ООО «Эльтон-Мед» находилась в открытом доступе:

Во-первых, материнская компания ООО «Санаторий Эльтон-2» была объявлена банкротом в июне 2023 года. Во-вторых, 22 апреля 2026 года на официальном портале «Федресурс» было опубликовано намерение об обращении в суд с заявлением о банкротстве ООО «Эльтон-Мед». Соответствующее заявление было принято Арбитражным судом города Москвы 1 июня 2026 года, – говорят новые собственники «Эльтона». – Кроме того, у ООО «Эльтон-Мед» имеется многомилионная задолженность, что подтверждается многочисленными судебными делами в Арбитражном суде Волгоградской области, вся информация о которых опубликована на официальном сайте суда. То есть любым лицам могло быть известно о том, что ООО «Эльтон-Мед», действуя добросовестно, не могло собирать авансы, поскольку определением Арбитражного суда Волгоградской области от 4 апреля 2026 года суд в рамках дела о банкротстве установил факт одностороннего отказа в январе 2026 года конкурсным управляющим от договоров аренды с ООО «Эльтон-Мед», которое с указанного времени безосновательно пользовалось имуществом и извлекало прибыль от получения авансов, достоверно понимая, что уже не имеет права пользоваться санаторно-курортным комплексом, поскольку имущество приобрел новый собственник. Указанные сведения в отношении ООО «Эльтон-Мед» и контролирующих его лиц могли и должны были быть проверены перед заключением договоров с туроператорами.

Как решается проблема с туристами

В Российском союзе туриндустрии убеждены, что смена собственника не должна отражаться на туристах и их заселении, так как люди покупают путевки в конкретный санаторий и являются добросовестными покупателями услуг. Понимают это и новые собственники «Эльтона». В целях выхода из сложившейся ситуации и недопущения нарушения прав граждан, понесших затраты на приобретение путёвок, ООО «Эльтон+» не отказал в размещении ни одному лицу – таких уже 34 человека.

– В индивидуальном порядке новый собственник оказывает необходимые услуги, приняв на себя расходы по обязательствам ООО «Эльтон-Мед» перед гражданами на сумму, составляющую уже 785 тыс. руб., которая постоянно увеличивается в связи с новыми обращениями граждан, – сообщают в организации.

Прямо на месте с отдыхающими заключаются договоры, предполагающие, что все финансовые вопросы будут решаться в правовом поле между «Эльтон+» и «Эльтон-Мед» без участия клиентов. Люди тем временем получают привычные услуги, на которые рассчитывали, приезжая в санаторий.

Один из тех, кто оплатил путевку прежнему арендатору, но был принят уже новыми собственниками «Эльтона», – Эдуард Б. Мужчина рассказал журналистам ИА «Высота 102», о том, как из-за предыдущего собственника санатория, чуть не остался без долгожданной поездки.

– 15 апреля мы оплатили путёвку в санаторий старому собственнику. Причём у нас потребовали полную предоплату. В августе перед поездкой позвонили, узнали, что владелец курорта поменялся. Мы очень сильно испугались. Нас попросили подождать. Потом перезвонили, сказали, что бронь в силе и нужно лишь взять документы об оплате. Мы приехали, никакого дискомфорта. Сервис на высоте. У нас только попросили квитанции об оплате. Сегодня мы первый день проходили процедуры. Всё очень хорошо. К сервису вопросов нет. Персонал очень хороший, – подчеркнул мужчина.

Ещё одна семья отдыхающих из Москвы рассказала, что купила путёвки на Эльтон в начале лета через сайт старого владельца, и новость о смене собственников застала их уже на месте.

– Из-за проблем с топливом выехали пораньше. Приехали сюда раньше срока. Нам вежливо объяснили, что необходимо подтвердить оплату, после чего мы без проблем смогли заселиться. За несколько дней пришлось, правда, доплатить, плюс мы дополнительные процедуры заказали. О поездке не жалеем. В прошлом году сюда приезжали. В этот раз нас встретили те же работники. Всё очень хорошо, – рассказали гости «Эльтона».

Работа с туроператорами

В ежедневном режиме новый собственник ищет пути урегулирования проблем и с туроператорами, решая все возникающие вопросы финансового и правового характера. 

С каждым оператором ведётся индивидуальная работа и отдельно обсуждаются взаимовыгодные условия сотрудничества.

– Уже есть прецеденты решения сложившейся ситуации путём заключения договоров на условиях предоставления индивидуальных скидок, в том числе с таким участником туристического бизнеса как «Система Алеан», что подчеркивает готовность ООО «Эльтон+» к конструктивному диалогу и продуктивному сотрудничеству, – заявляют в организации.

Фото: ИА «Высота 102»

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