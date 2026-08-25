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Временный каркас и снос новостроя: в Волгограде без купюр показали, как спасают аварийное здание ЦУМа

Общество 25.08.2026 15:07
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25.08.2026 15:07


25 августа в Волгограде специалисты подвели промежуточные итоги масштабных работ по реконструкции здания Центрального универмага, где во время Сталинградской битвы был пленён фельдмаршал Паулюс. Обновление стартовало весной 2024 года, однако спустя всего пару месяцев из-за угрозы обрушения несущих конструкций основной объём работ был заморожен. В августе 2026 года реконструкция возобновилась, а специалисты готовятся к сносу аварийных несущих колонн. 

Подробнее о том, что сейчас происходит на объекте, – в фоторепортаже ИА «Высота 102».

В будущее на стальных «костылях»


Сразу после фиксации аварийного состояния здания специалисты провели обширную подготовительную работу. Были разработаны и внедрены в проект специальные конструкторские решения, направленные на восстановление несущей способности опор. В 2026 году документация получила положительное заключение государственной комиссии, что позволило дать основному этапу реконструкции зелёный свет.


- Обновлённый проект подразумевает дополнительные меры, которые позволят обеспечить безопасность дальнейших работ и в целом эксплуатации здания. Основное – это крепкий, устойчивый, правильный каркас. Мы обязаны сохранить исторический облик памятника. Это и фасад, реконструированный после Сталинградской битвы в 1948 году, и фасад 1965 года, который выходит на Аллею Героев, - подчеркнул руководитель проекта АО «Приволжстасстрой» Валерий Май.

Для восстановления несущей способности основных перекрытий исторического здания 1938 года постройки специалистам предстоит заменить все внутренние колонны. При этом, чтобы во время сноса опор и без того на ладан дышавшее здание не рухнуло, строители подставят под сохранившие прочность перекрытия стальные «костыли». В настоящее время новый каркас создаётся в одной из частей сооружения.


- В подвале вокруг уже существующих опор мы заливаем новые фундаментные площадки. На них в распорку устанавливаются стальные стойки, которые возьмут на себя нагрузку с первого этажа. На первом этаже и на всех последующих будут постановлены такие же стальные опоры. В общей сложности проектом предусмотрен монтаж 698 стоек, - отметил представитель подрядной организации.


Сейчас специалисты активно работают в подвальном помещении, где ранее располагался музей пленения фельдмаршала Паулюса. Здесь часть стальных стоек уже установлена, а часть специалисты только подготавливают к монтажу. Для этого заливаются бетонные площадки, которые будут распределять нагрузку на основание здания.




Там, где временный фундамент готов, происходит установка распорок.


После усиления старых опор стальными колоннами, начинаются работы на первом этаже.


Здесь также монтируют стальные распорки. Специалисты непросто устанавливают железные конструкции, а добиваются определённого усиления, которое временные колонны должны передавать на находящийся выше пролёт.


Временные стальные опоры устанавливаются на всех уровнях корпуса точно друг под другом. В случае, если упор происходит на повреждённый участок, строители зачищают его до относительно крепкого бетона.


- После того как стойки будут выставлены, начнётся демонтаж колонн на этажах сверху вниз. Помимо временных опор также будет обустроен специальный бандаж. Это всё необходимо для того, чтобы наружные стены остались в целости и сохранности. По завершению демонтажа все внутренние конструкции, которые мы снесём, предстоит в обратном порядке снизу вверх залить заново.



Вопрос сроков

По словам представителя подрядной организации, вопрос окончания строительства в настоящий момент остаётся открытым, однако уложиться до 2027 года специалисты вряд ли успеют. Только на замену старых несущих колонн рабочим потребуется минимум восемь месяцев. При этом это лишь предварительные сроки при идеальном стечении обстоятельств. Очень многое будет зависеть от демонтажа колонн в той части исторического здания, где уже стартовали работы. Однако специалисты не исключают, что ситуация может осложниться и потребуются дополнительные технические решения.


- Объект непростой. Буквально недавно начали работать с фасадом и неожиданно столкнулись с тем, что стены имеют пустоты, неиспользуемые технические шахты, каналы. Это всё влияет на прочность. Никто до конца не знает, где ждут нас какие-то сюрпризы при демонтаже колонн. Такую вероятность также нужно учитывать. Как только мы завершим первый этап с колоннами, можно будет предметнее говорить о реальных сроках, - подчеркнул Валерий Май.


Обнаруженные в фасадных стенах пустоты специалисты закладывают кирпичом и заливают бетоном. При этом практически все реализованные в восстановленном после войны здании технические решения не отвечают современным требованиям.


К примеру, по словам специалистов, стальная арматура в 3-4 раза уступает в прочности современной из-за низкого качества стали. А повсеместно разрушенные боями стены восстанавливались из подручных средств. К примеру, многие отверстия заделывались деревянными чурбаками, а повреждённая и утраченная кладка фасадных стен зачастую восстанавливалась с помощью заливки смесью бетона и битого кирпича. 


- Конечно, вопросов к качеству послевоенной реконструкции много, однако нужно понимать, что тогда стране было не до качественных строительных материалов. То, что было сделано в тех стеснённых возможностях, уже большая победа наших предшественников, – уверены современные строители. 

Обкатав замену колонн в историческом здании, эксперты приступят к аналогичным работам и в его других частях.


- Здесь ранее мы по своей инициативе уже установили стальные опоры. Они будут также меняться на специальные стальные конструкции, предусмотренные проектом, - добавил Валерий Май.

Ювелирная работа

Ожидая корректировки проекта, специалисты произвели масштабные работы по демонтажу нескольких пристроек. 


В частности, тыльная сторона здания лишилась новостроя, возведённого в лихие 90-е, а также четырёхэтажной пристройки, появившейся в 1972 году. Последняя, по признанию строителей, находилась в намного лучшем состоянии, чем историческая часть, и её снос вызывал опасения. Как выяснилось, напрасные.


- Тревога оказалась ложной. Мы фактически без проблем разделили сооружения и произвели демонтаж. Сейчас, вы можете видеть, именно на этом месте работает экскаватор.

Без дела не сидели

Помимо демонтажа пристроек к зданию, специалистам удалось за минувшие полтора года продвинутся в обновлении пристройки к фасаду здания, которая появилась, когда в послевоенном городе выравнивались улицы.


- В пристройке 1965 года общая строительная готовность достигла где 20%. Здесь мы уже обновили шахту лифта и залили черновые полы. Полным ходом идёт создание перегородок, отделка стен, прокладка коммуникаций. Ранее были установлены долговечные алюминиевые стеклопакеты. Это наиболее хорошо сохранившаяся часть объектов, и наша приоритетная задача создать хотя здесь тёплый контур, чтобы можно было бы в зимний период спокойно заниматься отделочными работами, - подытожил руководитель проекта.


Отметим, как ранее сообщала редакция, реконструкция здания ЦУМа началась в Волгограде в апреле 2024 года. Здесь должен разместиться Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Работы предусматривают не только восстановление несущей способности перекрытий, но и перепланировку помещений, отделку, восстановление утраченной исторической лепнины и других элементов декора. Помимо обновления существующих помещений, проектом работ здесь было предусмотрено создание дополнительного мансардного этажа.

Фото: Геннадий Гуляев, Зубарев Вячеслав

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