



В России могут ввести единые федеральные штрафы за неисполнение решений глав регионов и оперативных штабов. Законопроект, предполагающий поправки в КоАП РФ, Правительство внесло в Госдуму. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно инициативе кабинета министров, КоАП планируют дополнить новой статьей, которая установит ответственность за неисполнение решений губернатора или регионального оперативного штаба, созданного во исполнение указа президента. Штрафы могут составить:

для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трёх лет;

для юридических лиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Примечательно, что поправки предусматривают трехлетний срок давности привлечения к ответственности. Возбуждать дела смогут должностные лица органов госвласти, входящих в состав оперативных штабов, а рассматривать их – судьи.

Отметим, что на сегодня ответственность за неисполнение решений штабов действует лишь в некоторых регионах – например, в Волгоградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Ростовской области.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, законопроект устраняет правовой пробел и вводит единую федеральную норму для всех регионов. Это особенно важно в условиях СВО, чтобы решения по безопасности, логистике и защите населения исполнялись быстро и безотказно, независимо от региона.

В Волгоградской области, напомним, оперативный штаб был создан в октябре 2022 года в соответствии с указом президента. Возглавил его губернатор Андрей Бочаров. В состав штаба вошли представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также органов власти и местного самоуправления.

Решения оперативного штаба являются обязательными для исполнения органами власти, местного самоуправления, организациями и гражданами, находящимися на территории Волгоградской области. Напомним, что в Волгограде и области решением депутатов областной думы уже утверждены и действую денежные наказания за неисполнение нормативных правовых актов губернатора по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории региона. Для граждан предусмотрен штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей. За то же деяние, совершенное повторно, санкции серьезнее: для граждан - до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

Если федеральный законопроект будет принят, за неисполнение решений губернатора и оперативного штаба волгоградцев начнут штрафовать на миллион уже в соответствии с КоАП России.