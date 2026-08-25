



Волгоградские медики ГБУЗ «ВОКОД» провели уникальную высокотехнологичную операцию. У 48-летнего пациента был обнаружен рак почек. Опухоль была успешно удалена.

- Мужчина обратился в клинику с жалобами на наличие пальпируемой опухоли внизу живота и тянущие ощущения в проекции данного образования. При МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства была выявлена аномалия строения почек, при которой их нижние полюса соединены перешейком из почечной ткани — подковообразная почка, - сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Из-за особенностей структуры органа хирургам крайне сложно удалить злокачественное образование. Это требует от специалистов особой квалификации и большого опыта. Ситуация усугублялась наличием метастаз в лёгких, лимфоузлах и костях. А также размерами опухоли – более 12 см.

После биопсии и подтверждения диагноза волгоградцу была проведена противоопухолевая терапия. Далее произошёл регресс метастазов, уменьшение опухоли до 5 см и стабилизация ситуации, что позволило онкологам назначить мужчине операцию по удалению образования. При этом обе почки удалось сохранить.

Отметим, сейчас за состоянием пациента продолжают наблюдать медики. Рост опухоли в настоящее время не фиксируется, благодаря чему волгоградец вернулся к обычной жизни.

Фото: облкомздрав