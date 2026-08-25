



В Волжском Волгоградской области суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты. Гендиректор одного из местных предприятий, занимающихся строительством дорог и выполняющих госконтракты на территории нескольких регионов, имея денежные средства, не выплачивал подчинённым зарплату. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

- В июне 2023 года фигурант уголовного дела осуществлял руководство деятельностью юридического лица, занимавшегося строительством автомобильных дорог и магистралей на территории различных регионов страны. Для производства работ привлекались жители Волгоградской области и иных субъектов РФ, - сообщили в надзорном ведомстве.

Один из эпизодов связан со строительством дороги в Канске. Работники не получили причитающихся средств, при этом предприятие по итогам того же года отчиталось о прибыли в размере 47 млн рублей. От действий руководителя пострадали 33 человека. Ущерб составил 5,7 млн рублей.

Отметим, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Точку в нём поставит мировой суд. Материалы направлены в судебный участок №74 города Волжского.