



25 августа на подъезде к Камышину Волгоградской области произошла массовая авария с участием автоцистерны. Вечером легковушка на огромной скорости влетела в автомобиль с ГСМ. Последствия аварии очевидцы засняли на видео.





ДТП произошло на 517 километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» в границах Сестренское сельское поселение, недалеко от съезда к хутору «Поповка». Судя по опубликованным кадрам, в аварии пострадали как минимум три автомобиля.

ВАЗ-2110 лишился задней части, а ещё одна легковая машина в результате лобового столкновения превратилась в груду искорёженного металла. Вызволить находящихся внутри попытались спасатели. На месте также работают медики и сотрудники полиции.

Отметим, редакция уточняет обстоятельства аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области, а также данные о количестве погибших и пострадавших.

Фото и видео: Жесть. Камышин / t.me