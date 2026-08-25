Молодой мужчина замертво упал на центральной улице Волгограда





В Центральном районе Волгограда молодой мужчина скончался на глазах очевидцев. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, он замертво упал возле дома №11 по улице Мира. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

По уточненной информации, несчастный случай произошел в вечернее время.

– Мужчина, на вид ему около 40 лет, просто умер, свидетелями этому стали многие, но откачать его медики скорой помощи не смогли. Констатировали смерть, – сообщают волгоградцы. – Ни с кем не дрался, то есть ничего, как говорится, не предвещало.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. В СУ СК России по Волгоградской области сообщили ИА «Высота 102» о том, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.