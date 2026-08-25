Участковый найден мертвым в служебном кабинете ОП №6 Волгограда





В Волгограде выясняют обстоятельства гибели 24-летнего полицейского в служебном кабинете. Как сообщает ИА «Высота 102», 21 августа тело участкового уполномоченного Ивана И. было обнаружено в отделе полиции № 6 по Советскому району – на ул. Даугавской.

Причиной смерти, по данным источников информагентства, могло стать огнестрельное ранение. При этом версия о том, что полицейский погиб в результате насильственных действий, не является основной.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. О том, что могло привести к трагедии, на текущий момент не известно.

В ГУ МВД России по Волгоградской области от развернутого комментария по факту гибели полицейского воздержались, подтвердив факт происшествия и проводимую проверку.