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Участковый найден мертвым в служебном кабинете ОП №6 Волгограда

Расследования 25.08.2026 12:44
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25.08.2026 12:44


В Волгограде выясняют обстоятельства гибели 24-летнего полицейского в служебном кабинете. Как сообщает ИА «Высота 102», 21 августа тело участкового уполномоченного Ивана И. было обнаружено в отделе полиции № 6 по Советскому району – на ул. Даугавской.

Причиной смерти, по данным источников информагентства, могло стать огнестрельное ранение. При этом версия о том, что полицейский погиб в результате насильственных действий,  не является основной. 

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. О том, что могло привести к трагедии, на текущий момент не известно. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области от развернутого комментария по факту гибели полицейского воздержались, подтвердив факт происшествия и проводимую проверку. 

Фото: сгенерировано ИИ 

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