



В Урюпинском районе Волгоградской области отдых на реке Хопер обернулся гибелью двух мужчин. Ещё одного человека спасателям удалось вытащить из воды.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», на берегу реки в границах хутора Горский отдыхала компания мужчин. Все они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В какой-то момент отдыхавшие решили искупаться, но не рассчитали сил – в итоге двое погибли, один выжил.

– Прибывшие на место спасатели Урюпинского поисково-спасательного подразделения оперативно вытащили из воды мужчину 1996 года рождения. Медицинская помощь ему не потребовалась. В это же время двое других отдыхающих попали в сильное обратное течение. Не имея навыков плавания, они ушли под воду и больше не появлялись на поверхности, – сообщили в службе спасения.

Спасённый мужчина и его товарищ, находившийся на берегу, были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.