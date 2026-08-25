Под Волгоградом погиб водитель легковушки в ДТП с УАЗ





В Котовском районе Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «ВАЗ-2106» и «УАЗ». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, трагедия случилась на пересечении ул. Ким и ул. Нефтяников.

По предварительной информации, 49-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2106» и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель «УАЗ» доставлен в медучреждение, водитель «ВАЗ» погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области