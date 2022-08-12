Общество

«Прямо святые Апостолы»: экс-мэр Волгограда Гребенников прервал молчание по делу Музраева

Общество 12.08.2022 10:18
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12.08.2022 10:18


Экс-мэр Волгограда Роман Гребенников наконец прервал долгое молчание по поводу своего участия в качестве свидетеля в процессе по уголовному делу в отношении бывшего главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне бывший градоначальник опубликовал свою позицию в соцсетях. 

По словам Гребенникова, он выступил в судебном заседании по ВКС из Волгоградского гарнизонного военного суда 3 августа в 14.00. Первоначально его должны были опросить днем ранее, но из-за звонка лжеминеров процесс сорвался. 

— Позиция моя простая. Виновен Музраев? Пусть прокуратура доказывает это, а суд решит, — считает бывший политик. — Я — не суд. Моя задача была — говорить правду. А то, что-то странное происходит. Некоторые отставные деятели из политики и коммерции решили попользовать этот процесс для обеления самих себя. Вот этого я терпеть не могу. Один якобы пытался построить рай в Волгограде, да силовики, мол, не дали. Проклятые. Другой за два года устроил в регионе политический кризис и ушел в отставку, а сейчас ищет виноватых. Третий — откровенный жулик со старым делом о хищении, теперь и вовсе себя гонимым объявил. Ну, прямо святые Апостолы. И смех и грех.

Высказался Гребенников и по поводу поджога дома в поселке Латошинка. 

— По поводу поджога в элитной Латошинке я знаю ровно то, что знают и все горожане из средств массовой информации. Так что никаких затруднений посещение суда мне не принесло. Удивляет только одно. Помню, еще несколько лет назад было столько известных в городе людей, которые с придыханием рассказывали о своем большом уважении к генералу Музраеву. И где они все сейчас? Что-то не слышу их ярких голосов. Хотя дела этих людей цветут и процветают. Впрочем, это знакомо. Цену таким «друзьям» знаю не понаслышке. Вот собственно и все, что я хотел сказать о своем походе в суд по этому делу. 

Примечательно, что ранее Роман Гребенников отказался комментировать журналистам ИА «Высота 102» свое участие в судебном заседании в качестве свидетеля. 

Лично приехавший в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону депутат облдумы Александр Осипов прокомментировал выступление в суде бывшего мэра Волгограда.

— Думаю, что Гребенников отвечал на вопросы относительно конфликта с губернатором Бровко. Последний хотел его снять. И якобы Музраев мог как-то влиять на эти процессы, — пояснил Осипов.

Известно, что помимо бывшего главы города-героя стороной защиты были заявлены еще шесть человек, предположительно ранее работавших в администрации Волгограда.

Михаилу Музраеву вменяют совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, злоупотреблением должностными полномочиями и совершением теракта. Экс-руководителю волгоградского следкома грозит до 20 лет лишения колонии. 

Вместе с бывшим силовиком по делу проходит известный в Волгограде предприниматель Владимир Зубков. Ему инкриминируют совершение теракта в отношении губернатора Волгоградской области. Подсудимые свою вину отрицают.

Фото: Роман Гребенников / vk.com

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