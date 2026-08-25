Ozon отключил постоплату в 38 регионах из-за высокого числа возвратов





Маркетплейс Ozon временно отключил опцию постоплаты для заказов в 38 регионах России. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, решение принято для снижения количества возвратов товаров. По данным ИА «Высота 102», потребители Волгоградской области уже столкнулись с тем, что привычные товары необходимо оплачивать сразу – при оформлении заказа.

Изменения затронули заказы на товары продавцов, работающих по модели FBO (со склада маркетплейса). При этом для продавцов, которые отгружают товары со своих складов (FBS), ввели послабления: до 22 сентября отменены штрафы за отмены заказов по вине продавца, за жалобы клиентов, а также за просроченные отгрузки. Кроме того, для части категорий товаров на складах в европейской части России отключили функцию повторной продажи возвратов FBS-продавцов.

Параллельно Ozon запустил акцию «Скидка на сток», которая позволит продавцам оперативно реализовать остатки товаров на складах и избежать затрат на их вывоз.

Также в компании сообщили, что продавцы, застраховавшие свои товары от атак БПЛА, получат выплаты за повреждённую продукцию.