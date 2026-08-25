Новый ГОСТ на мясо для сосисок: что изменится с 1 января в производстве





С 1 января 2027 года в России вступает в силу новый государственный стандарт на мясо птицы механической обвалки. Это сырьё широко используется при производстве колбас, сосисок, пельменей, паштетов и других продуктов. Какие именно изменения произойдут в производственных цехах, рассказали журналисты «Живой Кубани».

Какое сырьё разрешено

Новый ГОСТ допускает к переработке мясо пяти видов птицы: кур, цыплят, бройлеров, индеек и индюшат. Оно может быть как охлаждённым, так и замороженным. После обвалки готовая масса должна представлять собой однородную пастообразную массу вязкой консистенции без серого оттенка — цвет допускается от светло-розового до красного. Запах должен соответствовать свежему мясу.

Что под запретом

Главное нововведение: птицу, которую замораживали более одного раза, использовать для механической обвалки будет запрещено. Также установлено требование к составу сырья – доля мякотных тканей должна составлять не менее 30%.

Новый стандарт призван повысить качество мясных изделий, исключив использование сырья, которое может повлиять на вкус и безопасность готовой продукции.