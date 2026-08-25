Результаты шестого тура чемпионата Волгоградской области по футболу

В матчах шестого тура первой группы чемпионата Волгоградской области болельщики увидели и напряжённые противостояния, и уверенные победы. Тур получился результативным: в трёх сыгранных встречах суммарно было забито 22 мяча.

«Михайловка» и «Киквидзе» выдали голевой спектакль

Матч «Михайловка» – «Киквидзе» оправдал ожидания любителей атакующего футбола. Команды не стали запираться в обороне и устроили настоящий обмен ударами. После перерыва гости вели со счётом 3:2, но в концовке михайловцы вырвали победу, забив на 86-й и 90-й минутах. Итоговый счёт – 5:3 в пользу хозяев – отражает характер встречи: игра шла на встречных курсах, а исход решился за счёт более эффективной реализации моментов у «Михайловки».

«Ахтуба» берёт свои три очка

«Ахтуба» из Средней Ахтубы уверенно переиграла волгоградскую «СШ Ротор» – 4:2. Команда из Ахтубы также проигрывала после первого тайма, но – 1:2, однако сумела переломить игру, несмотря на попытки соперника сократить отставание. Победа укрепила позиции «Ахтубы» в турнирной таблице и показала, что команда готова бороться за высокие места.

Крупный счёт в Камышине

Самой результативной встречей тура стал матч «Текстильщик» (Камышин) – «Урожай» (Елань), завершившийся со счётом 1:7 в пользу гостей. Клуб из Елани продемонстрировал слаженную командную игру и высокую реализацию, тогда как хозяевам в этот день не удалось сдержать напор соперника. Хет-трик оформил Дмитрий Вершков.

После шести туров «Михайловка» уверенно лидирует с 18 очками (6 побед) и разницей мячей +13. Команда демонстрирует стабильный результат и умение вытаскивать непростые матчи – в том числе переворачивать игру по ходу встречи.

Вплотную к лидеру идёт «Ахтуба» – у команды 15 очков (5 побед, 1 поражение) и лучшая в группе разница мячей (+17).

«Урожай» уверенно держится на третьем месте и имеет сейчас 10 очков (3 победы, 1 ничья, 2 поражения) при разнице мячей +2. Стабильность и умение использовать моменты позволяют обладателю Кубка области сохранять позиции в верхней части таблицы.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Текстильщик» (Камышин)