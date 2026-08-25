Подрядчика осудят за хищение 97 млн рублей на стройке ЛОС в Волгограде

Перед судом в Волгограде по обвинению в особо крупном мошенничестве предстанет глава подрядной организации, возводившей в городе систему ливнево-очистных сооружений (ЛОС). Сумма хищений составила более 97 миллионов рублей путем замены прописанного контрактом оборудования на более дешевое, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что преступление было совершено с октября 2019 года по ноябрь 2021-го. Оборудование было заменено на дешевое, при этом изменения в проектно-сметную документацию не вносились, а сумма контракта не пересчитывалась.

За содеянное фигуранту уголовного дела грозит до 10 лет колонии по ч.4 ст. 159 УК РФ. Дело рассмотрит Центральный районный суд.

На имущество обвиняемого и изъяты активы возглавляемой им фирмы в рамках уголовного дела наложен арест на общую сумму более 43,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что заказчиком работ по строительству ЛОС в Волгограде было МУ «Комдорстрой», а подрядчиком – ООО «Специальные сварные металлоконструкции». В рамках заключенного осенью 2019 года контракта с данной компанией в областном центре должны были появиться 14 новых очистных сооружений на выпусках ливневой канализации. Работы проводились при поддержке федерального проекта «Чистая Волга» с целью ликвидации сброса неочищенных ливневых стоков в Волгу. Стоимость проекта оценивалась в сумму более 1 миллиарда рублей.

Фото из архива V102.RU