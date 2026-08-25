



22 августа в полицию Дзержинского района Волгограда поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир тела мужчины с множественными колото-резаными ранами.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, которые признался в содеянном.





Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, между волгоградцами в квартире произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый и нанёс потерпевшему смертельные удары ножом.

На допросе в отделе полиции, отвечая на вопросы сотрудников, задержанный заявил, что нанес свыше 70 ударов.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.