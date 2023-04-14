Волгоградский «Ротор» проведет матч с прямым конкурентом «Чайкой» 15 апреля









Волгоградский «Ротор» в 24-ом туре первенства Второй лиги в субботу, 15 апреля, сыграет в гостях против "Чайки" из Песчанокопского. Как сообщает ИА "Высота 102", команды являются прямыми конкурентами в турнирной таблице и ставят задачу выхода в ФНЛ по итогам сезона.





История встреч "Ротора" с "Чайкой" насчитывает всего четыре игры. Три раза победили футболисты из ростовского региона в сезоне 16/17 в ПФЛ и в первенстве ФНЛ 19/20. Единственная ничья между командами была зафиксирована в поединке первого круга, состоявшегося в октябре прошлого года. Тогда на Волгоград Арене соперники разошлись миром и голов друг другу не забили. Уже в первом тайме сине-голубые остались в меньшинстве. Был удалён защитник Никита Кармаев, который пропускал предыдущий тур из-за дисквалификации. А во второй половине матча из- за нарушения правил пришлось покинуть поле Максиму Мартусевичу, в зимнее межсезонье сменившему клуб и теперь выступающему за "Калугу". Помимо Кармаева, "Ротор" снова может рассчитывать на капитана Сергея Зуйкова, не принимавшего участия в противостоянии с армейцами из-за перебора жёлтых карточек. По той же причине отсутствовал на тренерской скамейке Алексей Стукалов. В игре с песчанокопцами он вернется на лавку.

С этого года возглавляет "стаю" (так еще "Чайку" называют болельщики - прим. ред. ИА "Высота 102") известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов, выступавший в своей карьере за такие команды, как московские ЦСКА, "Торпедо", "Динамо", питерский "Зенит" и самарские "Крылья Советов". В составе сборной России он становился бронзовым призёром Чемпионата Европы в 2008 году. А в тренерском штабе Семшова работает воспитанник волгоградского футбола и игрок сине-голубых в середине 80-х годов Олег Сергеев.







Матч "Чайка"- "Ротор" состоится в субботу, 15 апреля. Начало в 18-00. По прогнозу синоптиков, в Песчанокопском завтра ожидается дождливая погода с температурой воздуха +6 градусов.



Иван Тюгаев







Фото СК "Ротор" VK.com

Волгоградцы неделю назад вслед за выигрышным поединком против ставропольского "Динамо" на своём стадионе уверенно разобрались с ростовским СКА со счётом 4:0. Первые три гола подопечные Алексея Стукалова забили уже в первом тайме. Всего сине-голубые в этом первенстве переигрывали противников 14 раз."Чайка", в свою очередь, одержала 15 побед в 23-х матчах, набрав 50 очков и опережает волгоградский клуб на 3 балла. Оба коллектива пытаются догнать лидера турнира, новороссийский "Черноморец", в активе которого 54 очка. Песчанокопцы в весенней части первенства трижды обыграли оппонентов, один раз дома уступили таганрогскому "Форте" со счётом 1:3 и также на своём поле сыграли в нулевую ничью с ростовским СКА.