Спорт

Матч «Ротор»-СКА стал самым посещаемым в России

Спорт 10.04.2023 21:46
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10.04.2023 21:46



Самым посещаемым футбольным матчем выходных в России стал «Ротор» – СКА во Второй лиге, в котором хозяева разгромили ростовчан со счётом 4:0.  8 апреля  Волгоград Арену посетили 14 637 зрителей.  Об этом сообщает  ИА "Высота 102" со ссылкой на официальную статистику российских дивизионов. К слову, за игрой волгоградского клуба и ростовчан наблюдал необычный гость. По данным телеграм-канал "ProСПОРТ Волгоград",  одним из присутствующих на стадионе в тот вечер оказался популярный музыкант и рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.  

Поединки  в других лигах собрали меньше болельщиков, чем в Волгограде. Так, центральный матч тура «Локомотив» – «Зенит» в РПЛ, где всем поклонникам и желающим посетить игру требуется иметь в наличии паспорт болельщика, собрал 10 859 болельщиков.  А в ФНЛ на этих выходных лишь один матч пробил отметку посещаемости в 10 000 человек. В Калининграде на встречу «Балтики» с московской «Родиной» (0:0) пришли 10 980 зрителей.

Напомним, по итогам первой части сезона 2022-2023 "Ротор" вошёл в пятёрку самых посещаемых команд России. Его матчи летом и осенью прошлого года  в среднем  посетили 13 114 человек.  

Фото СК "Ротор" VK.com

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