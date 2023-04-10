Матч «Ротор»-СКА стал самым посещаемым в России









Самым посещаемым футбольным матчем выходных в России стал «Ротор» – СКА во Второй лиге, в котором хозяева разгромили ростовчан со счётом 4:0. 8 апреля Волгоград Арену посетили 14 637 зрителей. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальную статистику российских дивизионов. К слову, за игрой волгоградского клуба и ростовчан наблюдал необычный гость. По данным телеграм-канал "ProСПОРТ Волгоград", одним из присутствующих на стадионе в тот вечер оказался популярный музыкант и рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.



Напомним, по итогам первой части сезона 2022-2023 "Ротор" вошёл в пятёрку самых посещаемых команд России. Его матчи летом и осенью прошлого года в среднем посетили 13 114 человек.







Фото СК "Ротор" VK.com



Поединки в других лигах собрали меньше болельщиков, чем в Волгограде. Так, центральный матч тура «Локомотив» – «Зенит» в РПЛ, где всем поклонникам и желающим посетить игру требуется иметь в наличии паспорт болельщика, собрал 10 859 болельщиков. А в ФНЛ на этих выходных лишь один матч пробил отметку посещаемости в 10 000 человек. В Калининграде на встречу «Балтики» с московской «Родиной» (0:0) пришли 10 980 зрителей.