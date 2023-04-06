Происшествия 06.04.2023 16:09
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06.04.2023 16:09
Жители Фролово Волгоградской области шокированы произошедшим накануне случаем. Как сообщает ИА «Высота 102», фроловчане активно обсуждают в соцсетях происшествие, которое случилось накануне утром в микрорайоне Заречный во дворе домов №№34 и 35.
- Во двор заехала белая «Лада Веста» и сидевший в ней водитель достал ружье и выстрелил прямо рядом с детской площадкой в собаку, которая уже несколько лет здесь живет и никогда никого не кусала, - рассказали потрясенные жители. – Раненая собака с воем куда-то убежала.
Местные жители, на глазах которых разыгралась эта драма, побоялись подойти к неадекватному мужчине.
- Он был с ружьем, мог бы и на нас направить, если бы мы сделали ему замечание, - пояснили горожане.
Однако номер автомобиля люди записали и, как утверждают, обратились в полицию.
- А, если бы он попал в ребенка, да в любого человека? Мы требуем, чтобы его нашли и наказали, - заявили жители.
Между тем, не все пользователи соцсетей осуждают этот поступок мужчины. Кто-то одобряет и поддерживает стрелка, мотивируя это слишком большим количеством бездомных собак и участившимися случаями нападения бродяг на людей.
Редакция ИА «Высота 102» обратилась в ГУ МВД по Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В главке заявили, что никаких обращений в полицию по данному поводу не было.
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