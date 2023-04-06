Спорт

«Ротор» сразится с ростовским СКА на Волгоград Арене 8 апреля

Спорт 06.04.2023 21:55
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06.04.2023 21:55



Волгоградский «Ротор» в 23-м туре первенства второй лиги в субботу, 8 апреля, примет на своём стадионе ростовский СКА. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы на данный момент занимают 3-ю позицию, набрав 44 очка.  Их ближайшие соперники заработали 28 баллов и находятся на 9-ом месте.
 
В матче первого круга ростовчане неожиданно для многих обыграли "Ротор" со счётом 1:0. Та встреча не порадовала поклонников сине-голубых ни итоговым результатом, ни качеством показанного футбола. Наставник волгоградского клуба Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции заявил, что его игроки в первом тайме действовали чересчур академично. Поэтому пришлось проводить долгий разговор с командой в перерыве. Но это не помогло. Пропустив на 70-й минуте единственный гол в поединке, тогдашние гости не смогли отыграться до финального свистка. Даже несмотря на то, что "Ротор" остался в большинстве в концовке после удаления игрока у противников.

Прошлый тур оба коллектива провели с разным результатом. СКА в родных стенах уступил "Спартаку" из Нальчика со счётом 0:2. В целом у армейцев  в весеннем отрезке сезона имеется одна победа, две ничьи и два поражения. "Ротор", в свою очередь, в предыдущем матче обыграл ставропольское "Динамо" со счётом 3:1.

Авторами забитых голов у волгоградцев стали Ризван Ахмедханов, Илья Сафронов и Сергей Зуйков. Последний  по ходу встречи помимо результативного действия отметился жёлтой карточкой, означавшей для капитана клуба с берегов Волги автоматическую дисквалификацию на игру с дончанами. Также в противостоянии со ставропольцами был удалён защитник "Ротора" Никита Кармаев. И он тоже пропустит 23-й тур.

Зуйков и Кармаев перед началом поединка проведут автограф-сессию для всех желающих на стилобате А-D на Волгоград-Арене.  Отметим, что  подопечные Алексея Стукалова не только понесли потери в составе. У сине-голубых после отбытой дисквалификации вернётся на поле другой футболист обороны Сергей Обивалин.
 
Примечательно, что СКА в зимнее межсезонье возглавил Валерий Заздравных. Во время игровой карьеры в начале 90-х годов он выступал за "Ротор" и камышинский "Текстильщик" и провёл в общей сложности за эти две команды более 40 матчей.

Встреча "Ротор" - СКА  состоится 8 апреля в  17-00 ч. Ожидается, что температура воздуха будет достигать до +15 градусов. Стоимость билетов от 50 до 300 рублей.
 
Иван Тюгаев

Фото СК "Ротор" VK.com

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