Депутаты передали СК и Минюсту два здания в Волгограде





На заседании Волгоградской городской Думы депутаты рассмотрели и утвердили несколько решений, связанных с имуществом. Среди них — согласие на передачу двух муниципальных объектов в безвозмездное пользование региональным отделениям федеральных ведомств.



Эти здания будут использоваться для выполнения служебных задач. Первое здание находится по адресу: улица Олимпийская, 38, в Красноармейском районе. Оно не используется и не приносит дохода. По просьбе Управления СК РФ по Волгоградской области объект был передан ведомству на пять лет по договору безвозмездного пользования. В здании планируется разместить структуры, связанные с уголовным судопроизводством.



Второй объект — помещение по проспекту Жукова, 13. Здание было построено в 1941 году и ранее служило учебным корпусом школы №96, рассчитанной на 117 учеников. Из-за аварийного состояния школы дети были переведены в другие учебные заведения. Региональное Управление Минюста обратилось с просьбой о передаче здания в безвозмездное пользование. После капитального ремонта в нём планируется открыть центр, где жители смогут бесплатно получать юридические консультации. Такая практика создания единых центров, предоставляющих бесплатные юридические услуги, уже существует в нескольких регионах России.