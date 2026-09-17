



Русский язык является обязательным предметом, по которому выпускники сдают ЕГЭ. Далеко не все безупречно справляются с предложенными заданиями. Как сообщает Риа новости, чаще всего современные школьники допускают глупые ошибки в правописании корней, суффиксов и приставок.



Ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева отмечает, что ошибки, допущенные выпускниками, связаны с клиповым мышлением, активным общением в социальных сетях и ослаблением орфографической зоркости.



"Зделать", "помагать", "упамянул", "далие" - распространённые примеры допущенных ошибок. По мнению ректора, исправить ситуацию способны новые подходы в обучении, в том числе алгоритмизация правил, усиление работы с морфемной структурой слова.