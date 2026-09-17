



На заседании Волгоградской городской Думы были внесены изменения в Порядок предоставления единовременной социальной помощи жителям в случае атак беспилотников.



Документ, одобренный городской думой в декабре 2025 года, был дополнен новыми категориями граждан, имеющих право на помощь. Теперь к ним относятся те, кто пострадал от атак пилотируемых летательных аппаратов или ракетного оружия.



Напомним, что существующий Порядок уже предусматривает право на социальную помощь для людей, чье здоровье или имущество пострадали в результате атак дронов.



"Принятые сегодня изменения расширяют круг получателей помощи, включая тех, кто пострадал от действий пилотируемых летательных аппаратов или ракетного вооружения", — подчеркнула заместитель председателя комитета по социальной политике Волгоградской городской Думы Наталия Кушнирук.



Новые правила вступают в силу с момента официального опубликования и будут применяться к случаям, начиная с 29 января 2026 года.