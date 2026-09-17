В Волгограде выделили 1,7 млн на снос исчезнувшего дома





В Красноармейском районе Волгограда планируют снести дом №1 по улице Бобровская, 1. Как следует из информации, опубликованной на сайте госзаказов, на эти цели выделено 1,7 миллиона рублей. Эта закупка удивила жителей Красноармейского района. Они рассказали, что от давно расселенного дома почти ничего не осталось.

- Дом несколько лет назад сгорел после того, как оттуда съехали все жильцы. Скорее всего, как это у нас часто бывает, его специально подожгли. А груду кирпичей, которая осталась на пожарище, люди давно растащили, - поделились волгоградцы.

Между тем, в администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос пояснили, что, согласно действующему порядку при определении подрядчика, который выполнит работы, закупочная документация формируется с учетом фактического состояния объекта.

- Мероприятия по сносу ранее расселенного аварийного дома №1 по ул. Бобровской предусматривают работы по демонтажу фундамента здания, вывозу строительного мусора, засыпке котлована и планировке участка. Данный перечень работ содержится в сметной документации, размещенной на портале Единой информационной системы в сфере закупок, - заявили в администрации города.

При этом на Яндекс Картах с трудом удалось обнаружить очертания места, где когда-то находился дом №1 по ул. Бобровской. Эта территория представляет собой заросший травой и камышом пустырь.

Справка. Двухэтажный многоквартирный дом по улице Бобровская, 1 был построен в 1949 году. Был признан аварийным в 2012 году. Жильцов расселили в 2022 году.



