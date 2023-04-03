Федеральные новости

Волгоградцам рассказали, кому ждать электронную повестку

Федеральные новости 03.04.2023 09:37
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03.04.2023 09:37


В субъектах РФ, в том числе и Волгоградской области с 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу. В отдельных СМИ и Telegram-каналах стала распространяться информация, что в ходе весенней кампании начнут рассылать электронные повестки, которые официально приравниваются к личному вручению. 

— В законодательстве РФ нет такого понятия как «электронная повестка», соответственно, и вручить ее никому не могут, — поясняют авторы Telegram-канала «Война с фейками». 

Уточняется, что в 2023 году военкоматы начнут оповещать призывников в электронном виде. Потенциальным защитникам Родины будут присылать сообщения на номер телефона, электронную почту или в личный кабинет призывника на портале «Госуслуги» с приглашением прибыть в военный комиссариат. 

— Речь идет всего лишь об информировании граждан, а каждый человек вправе сам решить, откликнуться ли на приглашение, — добавляют авторы Telegram-канала «Война с фейками».       

Согласно ст. 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую, по 31-й статье этого же закона, призывник обязан получить под роспись. Остальные способы вручения повесток считаются нелегальными и противоречат российскому законодательству. 

Также сообщается, что председатель комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов в одном из своих интервью СМИ также опроверг отправление повесток через сервис «Госуслуги», заявив, что «в законе нет никаких повесток через Госуслуги, такого нет». 

Напомним, что в РФ с 1 апреля по 15 июля 2023 года пройдет весенняя кампания по призыву в ВС РФ. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Госдума рассмотрит закон о поэтапном повышении призывного возраста.

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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