Федеральные новости

Госдума рассмотрит закон о поэтапном повышении призывного возраста

Федеральные новости 13.03.2023 17:14
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13.03.2023 17:14



Поправки в российское законодательство о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года внесены в Госдуму РФ. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила сегодня нижняя палата Федерального собрания России на официальном сайте.
Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. 
Они предлагают внести изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и статью 3 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе».
- В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет), — сказано в пояснительной записке.
Законопроектом также предлагается повысить и верхний предел призывного возраста до 30 лет (в настоящее время до 27 лет). Переходный период, как указано в документе, продлится до 2026 года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

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