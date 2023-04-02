Расследования 02.04.2023 17:46
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02.04.2023 17:46
За кражу телевизора, холодильника и раскладушки осужден житель станицы Слащевской в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Кумылженском районном суде, подсудимый приговорен к 1 году лишения свободы условно.
В ходе судебного разбирательства установлено, что 15 декабря 2021 года фигурант уголовного дела прошел на территорию чужого домовладения. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он открутил с дверной ручки металлическую проволоку, являвшуюся запирающим устройством входной двери, и вошел в жилище.
Из дома он вынес холодильник марки «Саратов», телевизор «Rolsen» и алюминиевую раскладушку. Похищенные вещи он перенес к себе по месту жительства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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