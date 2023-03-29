

Светлана Радионова, руководитель федерального Росприроднадзора, обнародовала список объектов, расположенных вдоль Волги, которые являются источниками загрязнения реки. В списке из 25 позиций оказались очистные сооружения в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал главы федерального ведомства.

– Служба проводит масштабную проверку экологического состояния Волги. За прошлый год мы тщательно обследовали 242 потенциальных источника загрязнения реки — это места сброса сточных вод, районы затопления судов и расположения объектов накопленного вреда, причальные станции и устья малых рек, – сообщила Светлана Радионова. – Всего было отобрано 2000 проб воды, 1300 проб донных отложений. Проведено более 900 выездных обследований.

По информации руководителя Росприроднадзора, на протяжении всей реки по итогам исследований были установлены превышения ПДК по 11 видам загрязняющих веществ.

– Всего выявлено 25 объектов, обследования вблизи которых показали максимальные концентрации загрязняющих веществ, – уточняет Радионова.

В антирейтинге оказались завод имени Менделеева и «Северный водоканал» в Ярославской области, «Пучежская сетевая компания» в Ивановской области, Хвалынский водоканал в Саратовской области, город Дубны в Московской области, АО «Нижегородский водоканал», ООО «Газпром трансгаз Казань», территории особой экономической зоны «Иннополис», а также АО «ЗВКС» в Татарстане и ряд других предприятий в разных регионах, расположенных вдоль Волги.





Очистные сооружения в Кировском районе Волгограда замкнули антирейтинг. Здесь стоит подчеркнуть, что составлялся список не по принципу набольшего или наименьшего вреда, нанесенного Волге, а по географическому расположению объектов.

– В этом году мониторинг продолжится, и мы инициируем проверки в отношении предприятий-загрязнителей, – пригрозила Светлана Радионова. – Будем добиваться от водопользователей ответственного отношения к природе.