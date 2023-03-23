«Шантажировал и подкупал»: в Волгограде возбудили дело на адвоката

В Волгограде адвокат подозревается в принуждении к даче ложных показаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в поле зрения следователей попал 43-летний мужчина, который шантажировал потерпевшего, требуя от него дачи ложных показаний.

По данным следствия, адвокат осуществлял защиту несовершеннолетнего, обвиняемого в вымогательстве, грабеже и похищении. Он приехал домой к потерпевшему и стал уговаривать его изменить показания. Адвокат предложил 20 тысяч рублей мужчине за то, чтобы тот заявил о не причастности к совершению данных преступлений его подзащитного.

После получения категорического отказа потерпевшего незваный гость стал угрожать ему привлечением к уголовной ответственности. Однако угрозы и шантаж не возымели ожидаемого защитником эффекта. Мало того, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области, пояснили в СУ СК.