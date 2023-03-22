







В рамках проекта «Здоровое будущее» Волгоградский областной клинический онкологический диспансер проведет «День женского здоровья». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, приглашаются представительницы прекрасного пола, в том числе члены семей участников СВО. Акция запланирована насубботу, 25 марта, с 09:00 до 14:00.





Мероприятие пройдет в ГБУЗ «ВОКОД» и его филиалах - в Волжском и Урюпинске. Консультативный прием будут вести врачи онкологи-гинекологи и маммологи.





В рамках акции «День женского здоровья» в Волгограде бесплатный приём включает:

- осмотр специалистом

- мазок на онкоцитологию

- маммография (по показаниям)

- узи (по показаниям)

- флюорография (по показаниям)





В рамках акции «День женского здоровья» в Волжском бесплатный прием также будет включать:

- осмотр специалистом

- мазок на онкоцитологию (по показаниям)

- маммография (по показаниям)

- узи (по показаниям)

- флюорография (по показаниям)





В Урюпинске женщины бесплатно пройдут:

- осмотр специалистом

- мазок на онкоцитологию

- биопсию (по показаниям).





Прием ведется строго по предварительной записи.

Записаться на приём, а также получить дополнительную информацию можно с 12:00 21 марта до 20:00 24 марта.





Запись осуществляется по телефонам контактного центра:

В Волгограде 8 (8442) 609-608 (с 12:00 до 20:00)

В Волжском филиале 8 (905) 397-36-77 (с 12:00 до 20:00)

В Урюпинске 8 (84442) 4-41-50 (с 12:00 до 15:00)





Документы, необходимые для приема по акции: паспорт, СНИЛС и полис ОМС, зарегистрированный на территории Волгоградской области.