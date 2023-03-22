Здравоохранение

Жительниц Волгоградской области бесплатно проверят на онкологию 25 марта

Здравоохранение 22.03.2023 08:37
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22.03.2023 08:37



В рамках проекта «Здоровое будущее» Волгоградский областной клинический онкологический диспансер проведет «День женского здоровья». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, приглашаются  представительницы прекрасного пола, в том числе члены семей участников СВО.  Акция запланирована  насубботу, 25 марта, с 09:00 до 14:00.

Мероприятие пройдет в ГБУЗ «ВОКОД» и его филиалах - в  Волжском и Урюпинске.  Консультативный прием будут вести врачи онкологи-гинекологи и маммологи.

В рамках акции «День женского здоровья» в Волгограде бесплатный приём включает:
- осмотр специалистом
- мазок на онкоцитологию
- маммография (по показаниям)
- узи (по показаниям)
- флюорография (по показаниям)

В рамках акции «День женского здоровья» в Волжском  бесплатный прием также будет включать:
- осмотр специалистом
- мазок на онкоцитологию (по показаниям)
- маммография (по показаниям)
- узи (по показаниям)
- флюорография (по показаниям)

В Урюпинске женщины бесплатно пройдут:
- осмотр специалистом
- мазок на онкоцитологию
- биопсию (по показаниям).

Прием ведется строго по предварительной записи.
Записаться на приём, а также получить дополнительную информацию можно с 12:00 21 марта до 20:00 24 марта.

Запись осуществляется по телефонам контактного центра:
В Волгограде 8 (8442) 609-608 (с 12:00 до 20:00)
В Волжском филиале 8 (905) 397-36-77 (с 12:00 до 20:00)
В Урюпинске 8 (84442) 4-41-50 (с 12:00 до 15:00)

Документы, необходимые для приема по акции: паспорт, СНИЛС и полис ОМС, зарегистрированный на территории Волгоградской области.

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